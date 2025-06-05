Казахстанцы с инвалидностью всё чаще выбирают реабилитационные услуги онлайн
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С начала года через портал социальных услуг выполнено 288,9 тысяч заказов лиц с инвалидностью, в том числе: порядка 224,3 тысяч на технические средства реабилитации (далее – ТСР), 7,7 тысяч – на услуги жестового языка, 24,4 тысяч – на услуги индивидуального помощника, 32,5 тысяч – на санаторно-курортное лечение, передает BAQ.KZ.
Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.
Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.
На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 640 поставщиков специальных социальных услуг, 999 поставщиков ТСР, более 31 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 760 – жестового языка и 133 – санаторно-курортного лечения.
Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.
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