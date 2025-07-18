В стране растёт число хронических заболеваний, связанных с образом жизни и питанием. Об этом сообщила нутрициолог Гюзель Кайратқызы в интервью порталу El.kz. По её словам, казахстанцы начали чаще страдать от гипертонии, диабета, ожирения и болезней сердца — и всё это напрямую влияет на продолжительность и качество жизни.

"Сегодня особенно остро стоит проблема преждевременного старения. Причина — не только в генетике, но и в наших ежедневных привычках", — отметила специалист.

Среди самых распространённых болезней — гипертония, диабет 2 типа, ожирение, болезни желудка и кишечника, сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания. По словам эксперта, многие из них связаны с сидячим образом жизни, перееданием, стрессами и неправильным рационом.

Серьёзной проблемой остаётся и традиционное питание. Несмотря на то что мясо и кумыс — ценные продукты, чрезмерное потребление жирной, солёной и жареной пищи негативно сказывается на здоровье. Особое внимание нутрициолог уделила привычке пить сладкий чай с белым хлебом — это, по её словам, прямой путь к диабету.

Также в список опасных привычек входят: отказ от сезонных овощей и фруктов, дефицит воды, поздние и обильные ужины, замена воды сладкими напитками.

"Наши традиции важны, но не все они полезны. Мы должны научиться адаптировать культуру питания к требованиям времени и здоровья", — подчеркнула Гюзель Кайратқызы.

Специалист призывает казахстанцев больше двигаться, следить за водным балансом, делать ставку на обед, а не на ужин, и регулярно проходить скрининг. По её словам, одна из причин позднего выявления рака и других тяжёлых заболеваний — игнорирование симптомов и отказ от профилактики.