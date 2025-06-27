В мае 2025 года казахстанцы продолжили активно избавляться от российских рублей. По данным Национального банка РК, чистый спрос на наличный рубль вновь ушёл в глубокий минус — минус 35,7 млрд тенге. Это означает, что обменники скупили у населения рублей значительно больше, чем смогли продать, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, это самый крупный отрицательный показатель как минимум с начала 2020 года, даже с учётом пересчёта в долларовом эквиваленте. Причём отрицательная динамика сохраняется уже шестой месяц подряд, что также является рекордной серией за последние годы.

Интересно, что падение спроса на рубль происходит на фоне его укрепления: среднемесячный курс в мае вырос до 6,35 тенге за рубль, по сравнению с 6,18 тенге в апреле.

В то же время спрос на другие валюты значительно вырос. Чистый спрос на доллар США достиг 161,5 млрд тенге, показав рост в 2,4 раза по сравнению с апрелем. Также заметно увеличился спрос на евро — с 4,9 млрд до 13,8 млрд тенге.

Эксперты отмечают, что отток интереса к российской валюте может быть связан как с экономическими рисками, так и с изменением настроений среди населения. Несмотря на укрепление курса рубля, казахстанцы предпочитают держать сбережения в долларах и евро.

Тенденция активной распродажи рублей продолжается, и, по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы динамика вряд ли изменится, учитывая макроэкономические и геополитические факторы.