В Казахстане запущен пилотный проект по онлайн-замене удостоверения личности. МВД совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовали услугу на портале eGov.kz и в мобильном приложении Mgov, передает BAQ.KZ.

Теперь казахстанцы могут подать заявку на обновление ID-документа, не выходя из дома. Услуга доступна в случае, если до окончания срока действия удостоверения осталось не более 30 дней, либо если оно просрочено не более чем на 10 дней.

Пользователю необходимо загрузить фотографию и подпись, подтвердить личные данные и оплатить госпошлину. Также предусмотрена возможность выбрать ускоренный формат получения документа.

В министерствах отмечают, что новый формат позволит сэкономить время и избежать очередей в ЦОНах. После тестового периода проект планируют масштабировать по всей стране.