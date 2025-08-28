Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнило заемщикам о правилах досрочного погашения кредитов и сообщило о вступающих в силу с 31 августа 2025 года законодательных изменениях, передает BAQ.KZ.

Досрочное погашение позволяет заемщику сократить переплату по процентам и быстрее закрыть долговые обязательства. Оно может быть как полным — с оплатой всей задолженности, так и частичным — с внесением суммы сверх установленного графика. В последнем случае заемщик может либо уменьшить срок кредита, сохранив размер ежемесячного платежа, либо снизить сумму ежемесячного платежа при сохранении срока займа.

До конца августа банки вправе применять штрафы за досрочное погашение: в течение первых шести месяцев — по займам сроком до одного года, и в течение первого года — по займам сроком более одного года.

Однако с 31 августа вступает в силу новая норма: физические лица смогут погашать кредиты досрочно в любое время без уплаты неустоек. Штрафные санкции сохранятся только для юридических лиц. Важно, что это правило распространяется на все договоры, включая ранее заключенные. При этом штрафы и пени, уплаченные до вступления изменений, возврату не подлежат.

В АРРФР подчеркнули, что заемщикам рекомендуется заранее уточнять в банке порядок списания средств, особенности возврата страховых премий и снятия обременения по ипотеке.

По данным агентства, досрочные платежи помогают снизить долговую нагрузку, улучшить кредитную историю и повысить финансовую устойчивость граждан.