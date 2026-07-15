Объем вкладов физических лиц в банках Казахстана продолжает расти. По состоянию на 1 июня 2026 года депозиты населения впервые превысили отметку в 29 трлн тенге, увеличившись на 2,5% за месяц и на 18% за год, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Какие банки показали наибольший рост

Почти 96% всех депозитов населения сосредоточено в десяти крупнейших банках страны. Самый высокий месячный прирост объема вкладов среди них зафиксировал Bank RBK – на 9,2%, до 855,8 млрд тенге. В годовом выражении показатель увеличился на 43,1%.

Второе место по темпам роста занял Freedom Bank, увеличивший объем вкладов на 5,4% за месяц – до 943,6 млрд тенге. Годовой прирост составил 38,6%.

Замкнул тройку лидеров Банк ЦентрКредит, где объем депозитов физических лиц вырос на 3,8%, достигнув 3,6 трлн тенге.

По итогам года также высокие темпы роста продемонстрировали ForteBank (+30,7%) и Отбасы банк (+30,1%).

Почему депозиты продолжают расти

По данным исследования, средства населения становятся главным источником фондирования банковского сектора. Если десять лет назад на вклады граждан приходилось 43,5% всех депозитов, то сейчас этот показатель приблизился к 60%.

Эксперты отмечают, что банковские депозиты остаются одним из самых востребованных инструментов сбережений благодаря простоте оформления, гарантированной защите вкладов и стабильной доходности.