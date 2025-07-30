В Сети появилось видео, на котором супруги выбрали необычный способ, чтобы узнать пол будущего малыша. Ролик быстро набрал популярность, вызвав умиление у казахстанских пользователей, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как родители отправляют своих двух детей — мальчика и девочку — в юрту, закрывая за ними двери. Каждый из детей был одет в цвет, традиционно символизирующий пол: мальчик — в голубое, девочка — в розовое. Через несколько секунд, по команде "раз, два, три", двери открываются, и из юрты выходит девочка. Родители радостно поднимают её на руки — значит, у них снова будет девочка.

Видео собрало десятки тысяч просмотров, лайков и комментариев. Пользователи восхищаются креативной идеей и искренними эмоциями семьи:

"Это самый лучший гендер-пати!"

"Так это же новый тренд!"

"Самый дорогой и трогательный способ узнать пол ребёнка!"

"Отличная идея, я в слезах!"

"Супер! Без пафоса! Желаю лёгких родов и здорового малыша! "

Авторы ролика отметили, что придумали такой формат самостоятельно, и не ожидали, что он вызовет такой отклик.