  • 30 Июля, 12:48

Казахстанцы устроили самый "дорогой" гендер-пати

Пара решила оригинально узнать пол будущего ребёнка — и растрогала весь Казнет.

Сегодня, 11:12
АВТОР
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unsplash Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: unsplash

В Сети появилось видео, на котором супруги выбрали необычный способ, чтобы узнать пол будущего малыша. Ролик быстро набрал популярность, вызвав умиление у казахстанских пользователей, передает BAQ.KZ

На кадрах видно, как родители отправляют своих двух детей — мальчика и девочку — в юрту, закрывая за ними двери. Каждый из детей был одет в цвет, традиционно символизирующий пол: мальчик — в голубое, девочка — в розовое. Через несколько секунд, по команде "раз, два, три", двери открываются, и из юрты выходит девочка. Родители радостно поднимают её на руки — значит, у них снова будет девочка.

Видео собрало десятки тысяч просмотров, лайков и комментариев. Пользователи восхищаются креативной идеей и искренними эмоциями семьи:

  • "Это самый лучший гендер-пати!"
  • "Так это же новый тренд!"
  • "Самый дорогой и трогательный способ узнать пол ребёнка!"
  • "Отличная идея, я в слезах!"
  • "Супер! Без пафоса! Желаю лёгких родов и здорового малыша!"

Авторы ролика отметили, что придумали такой формат самостоятельно, и не ожидали, что он вызовет такой отклик.

 
 
 
 
 
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Публикация от Калиханова Аяжан (@ayazhankalihanova)

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