Объём потребления шампанского в Казахстане продолжает сокращаться четвёртый год подряд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Согласно данным отчётов Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, за десять месяцев текущего года на внутреннем рынке страны было реализовано 882 тыс. литров шампанского, что на 23,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Отрицательная динамика сохранялась и в предыдущие три года.

По итогам прошлого года объём реализации шампанского в Казахстане составил 1,5 млн литров, что стало минимальным показателем за последние несколько лет. При этом статистика показывает, что даже в период пандемии потребление этого напитка было заметно выше. Так, в 2020 году на внутреннем рынке было продано 2,3 млн литров шампанского, что на 54,8 процента больше, чем в 2024 году.

Наибольшие объёмы продаж шампанского традиционно приходятся на предновогодний период. С учётом логистических и торговых циклов наиболее активная реализация наблюдается в октябре и ноябре, что подтверждается помесячной статистикой как за 2024 год, так и за текущий период. Дополнительный рост спроса фиксировался в августе и сентябре, в разгар свадебного сезона.

На фоне снижения потребления сократилось и производство шампанского. По данным информационно-аналитической системы "Талдау" БНС, за январь–октябрь текущего года в Казахстане было произведено 829 тыс. литров этого напитка, что на 24,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фактически в стране остался один производитель шампанского, основной объём которого выпускается в Алматы. При этом отечественная продукция доминирует на рынке: её доля составляет 94 процента, на импорт приходится 6 процентов, экспорт в текущем году не осуществлялся.

Цены на шампанское в ноябре выросли на 9 процентов, что сопоставимо с уровнем общей продовольственной инфляции. В течение последних двух лет заметный рост цен фиксировался также в апреле и мае, когда подорожание достигало почти 13 процентов. По состоянию на 23 декабря 2025 года шампанское марки "Советское" казахстанского производства в крупных торговых сетях стоит в среднем от 2,1 до 2,5 тыс. тенге. Российская продукция предлагается примерно за 3,2 тыс. тенге, тогда как импортные игристые вина находятся в более высокой ценовой категории: итальянские — от 37,5 тыс. тенге, французские — до 306 тыс. тенге.

Снижение интереса к шампанскому сопровождается изменениями в структуре потребления алкогольной продукции в целом. По данным БНС, за январь–октябрь текущего года продажи водки и ликёро-водочных изделий сократились на 0,6 процента, коньяка — на 7,8 процента, виноградного вина — на 25,5 процента. Объём реализации шампанского уменьшился почти на 280 тыс. литров, тогда как продажи вермута и других ароматизированных вин выросли примерно на 200 тыс. литров.

Лидером внутреннего рынка алкогольной продукции по-прежнему остаётся пиво. За десять месяцев 2025 года в Казахстане было реализовано 606 млн литров этого напитка, что на 9,6 процента больше, чем годом ранее. На втором месте находятся крепкие алкогольные напитки с объёмом продаж 65,9 млн литров, третью позицию занимает вино с показателем 26,5 млн литров.