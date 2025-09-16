В Казахстане за первые семь месяцев 2025 года было произведено 44,5 тысячи тонн колбасных изделий — это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Таким образом, страна продолжает наращивать объемы переработки мяса, а колбасный рынок демонстрирует устойчивый рост — как в производстве, так и в потреблении.

По данным за январь–июнь, местные производители покрыли 63,9% спроса на рынке колбас и аналогичной продукции, что выше прошлогоднего показателя в 60,1%.

Импорт при этом сократился на 2,7%, а экспорт вырос на 14,3%, хотя в абсолютных цифрах остаётся скромным — всего 207 тонн.

Однако вслед за увеличением спроса и производственных объёмов в августе в стране зафиксировано самое резкое месячное подорожание мясной продукции с начала года: цены на колбасы выросли на 2,1%. Впервые за долгое время темпы роста цен в этом сегменте существенно превысили уровень инфляции.

В годовом выражении рост цен на колбасные изделия достиг 13,1%, что также стало заметным скачком по сравнению с 4,9% в августе 2024 года. Стоимость мяса, в том числе говядины, подскочила ещё выше — до 24% за год, что прямо влияет на удорожание всех мясных продуктов.

По регионам наибольшее удорожание колбасы произошло в Акмолинской области — сразу на 22,5%, в Шымкенте — на 20,2%, а также в Улытауской и Павлодарской областях. При этом самые высокие цены зафиксированы в Актау, где килограмм варёной колбасы стоит 4308 тенге, а полукопчёной — 5114 тенге.

Тем не менее, потребление продолжает расти, особенно в сегменте полукопчёных колбас, сосисок и сарделек. За первый квартал 2025 года потребление варёной колбасы сократилось на 4%, однако вырос интерес к другим видам: полукопчёной — на 0,5%, сосисок и сарделек — на 0,9%.

Такие изменения происходят на фоне общего сокращения потребления дорогого мяса — говядины, баранины и свинины — и роста популярности более доступных альтернатив: курятины и конины.