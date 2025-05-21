В прошедшем году малый и средний бизнес (МСБ) продолжил наращивать свои обороты, усиливая влияние на экономику страны, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил директор Департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики РК Дарын Абдуали на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, в IV квартале 2024 года доля МСБ в ВВП Казахстана достигла 39,7% - это на 3,2 процентных пункта больше, чем за тот же период годом ранее. Такой рост эксперты связывают с активной господдержкой предпринимателей, цифровизацией бизнес-процессов и увеличением внутреннего спроса.

"В 2024 году численность занятых в секторе МСБ выросла на 2,2% и составила 4,4 миллиона человек. Это говорит о том, что малый и средний бизнес становится важнейшим источником рабочих мест и драйвером развития регионов", - отметил Абдуали.

Особенно впечатляют данные по объёму производства. За IV квартал 2024 года субъекты МСБ произвели продукции на 81 триллион тенге - это на 19,2% больше, чем годом ранее.