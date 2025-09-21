Казахстанцы за день купили почти 200 тонн говядины на ярмарках
По стране было организовано 47 ярмарок.
Казахстанцы приобрели свыше 195 тонн говядины на сельскохозяйственных ярмарках, прошедших в минувшую субботу. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передаёт BAQ.KZ.
По данным ведомства, по стране было организовано 47 ярмарок, где продукцию представили более 400 производителей. С начала 2025 года в Казахстане прошло уже 3,7 тысячи подобных мероприятий, что подтверждает высокий интерес покупателей к такому формату торговли.
Где продали больше всего мяса
Костанайская область стала лидером — здесь реализовали 83 тонны говядины.
В Астане жители закупили 61 тонну, в области Абай — 19 тонн.
Цены на говядину варьировались от 2 400 до 3 700 тенге за килограмм. Самой доступной оказалась Кызылординская область, где килограмм мяса стоил 2 400–2 500 тенге. В Туркестане на рынке "Куаныш" ярмарка проводится дважды в неделю, и мясо там можно купить по 2 600 тенге за килограмм.
Осенние ярмарки в регионах
В Семее на территории ТЛЦ "Северный" за один день реализовали 19,5 тонны говядины, а также овощи — картофель, лук, морковь и капусту.
В Караганде стартовала традиционная осенняя ярмарка "Ауыл береке — 2025". На площадке ТРЦ "Global City" более 90 производителей представили свыше 120 тонн товаров — от мяса и овощей до рыбы, молочной продукции и яиц. Цены здесь на 10–15% ниже рыночных.
Комментарий Минторговли
По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, сельхозярмарки остаются востребованной площадкой, выгодной и для производителей, и для покупателей:
"Жители могут приобретать продукцию напрямую у производителей по цене ниже рыночной на 10–15%. До конца года планируется провести ещё более 1 300 ярмарок, чтобы обеспечить население доступными продуктами к зимнему периоду", — отметила она.
