Казахстанцы приобрели свыше 195 тонн говядины на сельскохозяйственных ярмарках, прошедших в минувшую субботу. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передаёт BAQ.KZ.

По данным ведомства, по стране было организовано 47 ярмарок, где продукцию представили более 400 производителей. С начала 2025 года в Казахстане прошло уже 3,7 тысячи подобных мероприятий, что подтверждает высокий интерес покупателей к такому формату торговли.

Где продали больше всего мяса

Костанайская область стала лидером — здесь реализовали 83 тонны говядины.

В Астане жители закупили 61 тонну, в области Абай — 19 тонн.

Цены на говядину варьировались от 2 400 до 3 700 тенге за килограмм. Самой доступной оказалась Кызылординская область, где килограмм мяса стоил 2 400–2 500 тенге. В Туркестане на рынке "Куаныш" ярмарка проводится дважды в неделю, и мясо там можно купить по 2 600 тенге за килограмм.

Осенние ярмарки в регионах

В Семее на территории ТЛЦ "Северный" за один день реализовали 19,5 тонны говядины, а также овощи — картофель, лук, морковь и капусту.

В Караганде стартовала традиционная осенняя ярмарка "Ауыл береке — 2025". На площадке ТРЦ "Global City" более 90 производителей представили свыше 120 тонн товаров — от мяса и овощей до рыбы, молочной продукции и яиц. Цены здесь на 10–15% ниже рыночных.

Комментарий Минторговли

По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, сельхозярмарки остаются востребованной площадкой, выгодной и для производителей, и для покупателей: