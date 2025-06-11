В мае 2025 года на электронной бирже труда Enbek.kz размещено 86 тысяч вакансий и 110 тысяч резюме. Активность на рынке труда снизилась: количество вакансий уменьшилось на 11,8%, резюме — на 4,3% по сравнению с апрелем. Однако при общем спаде особенно остро ощущается дефицит работников со средней квалификацией, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает BAQ.KZ.

По данным Enbek.kz, спрос на сотрудников среднего звена превышает предложение на 16%. Работодатели активно ищут водителей, санитаров, медсестёр, охранников и разнорабочих, в то время как предложение в этом сегменте не поспевает за потребностями.

Наибольшее число вакансий традиционно наблюдается в сферах: образования (более 15 тыс.), услуг (10,7 тыс.), строительства (8,5 тыс.).

Региональный спрос сконцентрирован в Астане (11,5% всех вакансий), Туркестанской (7,5%) и Павлодарской (7,1%) областях. В то же время резкое падение числа новых предложений отмечено в Западно-Казахстанской (-36%), Алматинской (-35%) и Мангистауской (-34%) областях.

Молодые люди до 34 лет остаются самой активной категорией соискателей — 44% всех резюме. Женщины превалируют среди кандидатов (52,8%), мужчины — 47,2%.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий:

заместитель начальника в добывающей промышленности (от 788 тыс. тенге),

главный строитель (от 662 тыс.),

инженер по бурению (от 605 тыс.).

В то же время ожидания самих соискателей зачастую превышают предложения: кандидаты на должности пилота рассчитывают на 2,3 млн тенге, IT-директора — на 1,2 млн, начальника участка в добыче — на 1,1 млн.

Таким образом, рынок труда демонстрирует небаланс между спросом и предложением: квалифицированных рабочих рук в стране не хватает, а конкуренция среди специалистов высокой квалификации продолжает усиливаться.