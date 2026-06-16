Казахстану открывают путь к Индийскому океану

Казахстан и Иран намерены ускорить реализацию крупных транспортно-логистических проектов, которые могут существенно изменить маршруты грузоперевозок в регионе. Речь идет о развитии международного транспортного коридора «Север – Юг», расширении портовой инфраструктуры и привлечении новых инвестиций. Эти вопросы стали центральными на переговорах заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек.

Встреча стала продолжением договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время официального визита президента Ирана в Казахстан в декабре 2025 года. Теперь стороны переходят от политических заявлений к практической реализации совместных проектов.

Как отметил Серик Жумангарин, Иран остается одним из важнейших торгово-экономических партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. По итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 26,4% и составил 430,2 млн долларов. При этом Астана и Тегеран намерены увеличить этот показатель почти в семь раз — до 3 млрд долларов.

Ключевой темой переговоров стало развитие международного транспортного коридора «Север – Юг», который соединяет Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран с портами Персидского залива и Индийского океана. На фоне изменений мировой логистики этот маршрут приобретает все большее значение как альтернативный канал доставки грузов между Азией, Ближним Востоком и Европой.

Статистика подтверждает растущий интерес к маршруту. По итогам прошлого года объем перевозок по коридору увеличился на 12% и достиг 3,5 млн тонн. Еще более впечатляющий рост показали железнодорожные перевозки между Казахстаном и Ираном — они выросли сразу на 69%.

Чтобы раскрыть потенциал маршрута в полной мере, Казахстан предложил разработать совместную дорожную карту по модернизации транспортной инфраструктуры. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность коридора почти в шесть раз — с нынешних объемов до 20 млн тонн грузов ежегодно.

Одним из самых важных результатов встречи стала договоренность по развитию портовой инфраструктуры. Иран сообщил о завершении согласования вопроса выделения Казахстану земельного участка в стратегически важном порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе — крупнейшем контейнерном порту страны, через который проходит значительная часть внешней торговли Ирана.

Кроме того, Тегеран подтвердил готовность предоставить Казахстану возможности для работы в порту Чабахар. Этот объект имеет особое значение, поскольку обеспечивает прямой выход к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии через Индийский океан. По словам Фарзане Садек, строительство железнодорожной линии Захедан – Чабахар завершено более чем на 90%, а ее запуск ожидается уже в ближайшие месяцы. После ввода дороги в эксплуатацию порт будет интегрирован в международную железнодорожную сеть, связывающую Центральную Азию, Ближний Восток и Европу.

В ответ Казахстан выразил готовность предоставить иранским компаниям доступ к портовой инфраструктуре на Каспии. Речь идет о возможном использовании причалов, терминалов и логистических площадок в портах Актау и Курык для развития грузоперевозок иранских компаний.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение ускорить реализацию достигнутых договоренностей, активизировать привлечение инвесторов и продолжить развитие транспортно-логистической инфраструктуры. В Астане и Тегеране рассчитывают, что новые проекты не только увеличат объемы взаимной торговли, но и укрепят роль двух стран как ключевых транзитных узлов на маршрутах между Европой и Азией.