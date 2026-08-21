Казахстану принадлежит более половины ВВП Центральной Азии
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По итогам 2025 года ВВП Казахстана достиг 159,6 трлн тенге, или около 306 млрд долларов. На страну приходится порядка 54% совокупного ВВП Центральной Азии. Такие данные привел заместитель председателя АО «Институт экономических исследований» Дастан Акебаев на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане.
По его словам, за последние пять лет реальный рост экономики Казахстана составил 21,3%. При этом меняется и ее структура: растет роль обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса, инвестиций и внутреннего рынка.
Обрабатывающая промышленность выросла
В 2025 году объем производства в обрабатывающей промышленности составил 30,7 трлн тенге. По сравнению с 2021 годом индекс промышленного производства в этом секторе увеличился на 23,4%.
ВВП на душу населения достиг 7,8 млн тенге, или более 15 тыс. долларов. За пять лет показатель вырос на 77,2% в тенговом выражении и на 44,7% — в долларовом.
Инвестиции в основной капитал в 2025 году составили 23,5 трлн тенге, что на 53% больше уровня 2021 года.
В МСБ заняты более 4,5 млн человек
Продолжает расти и роль малого и среднего предпринимательства. Число занятых в МСБ достигло 4,53 млн человек, увеличившись за пять лет на 28,9%.
Доля сектора в ВВП составила 40,9%, а количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса достигло 2,18 млн.
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