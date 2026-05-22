Казахстану присвоили статус страны, свободной от ящура с вакцинацией

На 93-й Генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных в Париже Казахстану официально присвоили статус благополучной зоны по ящуру с вакцинацией, передает BAQ.kz.

Что означает новый статус

Решение о присвоении статуса приняли делегаты 183 стран-членов организации. Официальный сертификат был вручен казахстанской делегации в ходе сессии.

Теперь вся территория Казахстана охвачена международно признанными зонами благополучия по ящуру, соответствующими стандартам WOAH.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что среди стран Восточной и Центральной Азии Казахстан стал единственным государством с таким статусом.

Что заявил министр

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что получение статуса стало результатом системной работы по укреплению ветеринарной безопасности страны.

"Сегодня вся территория страны охвачена международно признанными зонами, благополучными по ящуру с вакцинацией, что является важным результатом системной работы государства", - отметил Айдарбек Сапаров.

По его словам, новый статус позволит укрепить доверие зарубежных партнеров и расширить экспортный потенциал казахстанской продукции животноводства.

Что обсуждали на сессии WOAH

В рамках Генеральной сессии казахстанская делегация приняла участие в обсуждении вопросов биобезопасности, борьбы с трансграничными заболеваниями животных и международного сотрудничества в ветеринарной сфере.

На полях мероприятия Айдарбек Сапаров встретился с генеральным директором Всемирная организация здоровья животных Эммануэль Субейран.

Она высоко оценила работу Казахстана по модернизации ветеринарной службы и предложила представить опыт страны другим государствам-членам организации.

Казахстан представили на международной площадке

Айдарбек Сапаров стал единственным министром сельского хозяйства из стран Центральной Азии, выступившим на министерском круглом столе и Генеральной сессии WOAH.