КазАвтоЖол» досрочно завершил основные работы по капитальному ремонту моста в Туркестанской области и открыл движение

В Мактааральском районе Туркестанской области досрочно открыли движение по мосту на республиканской автодороге вблизи села Атакент. Основные работы по капитальному ремонту завершены с опережением графика. Об этом сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Ремонт начался в мае 2026 года, а завершить его планировали к концу ноября. Однако благодаря опережению графика движение удалось открыть раньше, в том числе с учётом обращений местных жителей.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет 169 метров. На данный момент готовность объекта достигла 98%. Асфальтобетонное покрытие полностью уложено, проезд транспорта обеспечен. Сейчас подрядчики завершают установку дорожных знаков и нанесение разметки.

Мост имеет важное значение для транспортного сообщения с соседним государством и перевозки сельскохозяйственной продукции. Его обновление позволит повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность и создать дополнительные возможности для развития торговли и предпринимательства в регионе.