Казгидромет перешел на новые технологии прогнозирования погоды: что изменилось

В Казахстане начали прогнозировать погоду с помощью новых компьютерных моделей, способных рассчитывать метеорологические условия с детализацией до 2 километров. Для обработки данных задействовали суперкомпьютер и искусственный интеллект. Новые технологии должны повысить качество прогнозов и дать метеорологам возможность подробнее отслеживать изменения погоды.

В 2026 году Казгидромет внедрил высокодетализированную модель прогнозирования WRF (Weather Research and Forecasting), разработанную в США. Она работает на суперкомпьютере Казахского национального университета и имеет пространственное разрешение 2 километра.

Это означает, что при расчетах погоды территория разбивается на участки с шагом 2 километра. Такая детализация позволяет учитывать более мелкие особенности атмосферных процессов.

Параллельно действует еще одна модель с разрешением 6 километров. Для дополнительной обработки ее прогнозных данных задействован искусственный интеллект на платформе Alem Cloud.

О внедрении технологий стало известно во время посещения Казгидромета министром экологии и природных ресурсов Алибеком Куантыровым.

Как Казахстан отслеживает угрозу паводков

Помимо прогнозирования погоды, Казгидромет участвует в работе международной системы предупреждения о быстроразвивающихся паводках FFGS (Flash Flood Guidance System).

Казахстан выступает региональным центром этой системы в Центральной Азии и входит в число 16 региональных центров Всемирной метеорологической организации.

Система предназначена для предупреждения об опасных гидрологических явлениях, которые могут развиваться за короткое время.

Казгидромет выполняет функции регионального центра по распространению гидрологической и метеорологической информации, участвуя в обмене данными и развитии системы раннего предупреждения.

Контроль загрязнения и экологические данные

Во время посещения предприятия министру продемонстрировали работу Гидрометцентра, испытательной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды и поверочной лаборатории.

Специалисты представили оборудование, методы исследований, производственные процессы и порядок контроля качества измерений.

Отдельно Алибек Куантыров ознакомился с деятельностью Информационно-аналитического центра охраны окружающей среды.

Здесь ведется работа по развитию Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов и Государственного фонда экологической информации. В экологическую аналитику внедряются технологии искусственного интеллекта.

Эта работа направлена на повышение качества экологических данных и их доступности для населения.

Что планируют дальше

В Казгидромете продолжают обсуждать дальнейшее обновление наблюдательной сети, техническое переоснащение и развитие информационных систем.

Среди задач остаются модернизация оборудования, развитие производственной инфраструктуры и совершенствование мониторинга окружающей среды.

При этом точные показатели изменения достоверности прогнозов после внедрения новых моделей пока не приводятся.