Министерство водных ресурсов и ирригации РК разработало методические рекомендации по экономии воды в быту, передает BAQ.KZ.

Цель - формирование в обществе культуры рационального водопользования и снижение излишнего потребления, особенно на фоне усиливающегося дефицита водных ресурсов в стране.

Согласно данным министерства, соблюдение простых бытовых правил позволит одной семье из шести человек экономить до 35 тысяч литров воды в год.

Рекомендации включают:

использование стиральной и посудомоечной машин только при полной загрузке;

чистка зубов с выключенным краном и использованием стакана воды;

короткий душ вместо ванны;

мытье овощей и фруктов в ёмкости, а не под проточной водой;

установка сенсорных смесителей, двухрежимных сливных бачков и аэрационных насадок;

проверка кранов на утечки и своевременный ремонт.

"Разработанные рекомендации показывают: беречь воду - несложно. А результат " реальный. Каждый человек может внести вклад в сохранение ресурсов страны", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В сотрудничестве с местными исполнительными органами министерство планирует разместить баннеры и плакаты с рекомендациями в школах, университетах, аэропортах, на вокзалах и улицах городов Казахстана. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям - для приобщения молодёжи к культуре бережного отношения к воде.

Казахстан сталкивается с дефицитом водных ресурсов, особенно в южных и западных регионах. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы нехватка воды может стать системной проблемой. Министерство призывает граждан не откладывать заботу о воде на завтра, а начать с бытовых привычек уже сегодня.