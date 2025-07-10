Каждая капля на счету: казахстанцам предлагают экономить воду по-новому
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство водных ресурсов и ирригации РК разработало методические рекомендации по экономии воды в быту, передает BAQ.KZ.
Цель - формирование в обществе культуры рационального водопользования и снижение излишнего потребления, особенно на фоне усиливающегося дефицита водных ресурсов в стране.
Согласно данным министерства, соблюдение простых бытовых правил позволит одной семье из шести человек экономить до 35 тысяч литров воды в год.
Рекомендации включают:
- использование стиральной и посудомоечной машин только при полной загрузке;
- чистка зубов с выключенным краном и использованием стакана воды;
- короткий душ вместо ванны;
- мытье овощей и фруктов в ёмкости, а не под проточной водой;
- установка сенсорных смесителей, двухрежимных сливных бачков и аэрационных насадок;
- проверка кранов на утечки и своевременный ремонт.
"Разработанные рекомендации показывают: беречь воду - несложно. А результат " реальный. Каждый человек может внести вклад в сохранение ресурсов страны", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
В сотрудничестве с местными исполнительными органами министерство планирует разместить баннеры и плакаты с рекомендациями в школах, университетах, аэропортах, на вокзалах и улицах городов Казахстана. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям - для приобщения молодёжи к культуре бережного отношения к воде.
Казахстан сталкивается с дефицитом водных ресурсов, особенно в южных и западных регионах. По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы нехватка воды может стать системной проблемой. Министерство призывает граждан не откладывать заботу о воде на завтра, а начать с бытовых привычек уже сегодня.
Самое читаемое
- Пропавшего 25-летнего парня нашли мертвым в Костанайской области
- "Кайрат" увез ничью из Словении в первом матче квалификации Лиги чемпионов
- Перизат Кайрат заявила о побоях и давлении со стороны следствия
- Ребёнку раздробило руку в детском парке в Актобе
- Почему сайт kyzdar.net до сих пор не заблокирован? МВД объяснило ситуацию