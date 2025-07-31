По итогам общественного и онлайн-мониторинга, проведённых в 2024 году, уровень удовлетворённости казахстанцев качеством и доступностью государственных услуг, предоставляемых акиматами, заметно снизился, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Ranking.kz.

С мая по ноябрь в масштабном опросе приняли участие более 12,7 тысячи респондентов, а также было обработано 13,8 тысячи онлайн-анкет. Рейтинг оценивал только деятельность местных исполнительных органов (МИО) — без учёта сервисов электронного правительства и "Правительства для граждан".

Средняя оценка по итогам двух исследований составила 4,65 балла из 5 возможных, при этом уровень удовлетворённости услугами снизился до 75,9%. Годом ранее эти показатели были выше — 4,69 балла и 78,1% соответственно.

Лидером по качеству госуслуг в 2024 году стала Восточно-Казахстанская область — 4,81 балла, 85,2% удовлетворённых. За ней следуют Карагандинская (4,79 балла) и Акмолинская (4,78 балла) области.

Хуже всего дела обстоят в областях Жетысу, Улытауской области и области Абай. При этом в этих регионах отсутствуют данные по онлайн-мониторингу, и оценки сформированы исключительно на основе общественного опроса.

Неожиданно на последнее место по совокупным показателям опустилась Алматинская область — несмотря на относительно неплохую среднюю оценку в 4,58 балла, уровень удовлетворённости составил лишь 77,5%, что стало самым низким результатом среди всех регионов с полной аналитикой.