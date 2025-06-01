1 июня – не просто дата в календаре, а напоминание всему обществу: дети — наш главный приоритет. В честь Международного дня защиты детей мы рассказываем, какие меры принимает Казахстан для того, чтобы каждый ребёнок рос в безопасности, любви и с верой в собственное будущее, читайте в специальном обзоре BAQ.KZ.

Национальный фонд – детям

С 1 января 2024 года в Казахстане заработала уникальная программа — "Национальный фонд – детям". Теперь каждому ребёнку до 18 лет ежегодно поступает 50% инвестиционного дохода от Национального фонда на персональный счёт. В 2024 году это было $100,52, а в 2025 — уже $129,38. Количество получателей тоже растёт — с 304 тысяч до 324 тысяч детей.

Накопленные средства можно использовать по достижении 18 лет — на первоначальный взнос за жильё или оплату высшего образования. Родители не могут потратить эти деньги — только сам ребёнок, когда повзрослеет.

Добровольные накопления на образование

Ещё один шаг в сторону осознанного будущего — программа "Келешек". Родители могут начать копить на образование ребёнка с 5 лет, а государство при этом выделяет стартовый капитал: 60 МРП (в 2025 — 235 920 тенге), а для детей-сирот — 120 МРП.

Плюс — ежегодные государственные премии (5–7%) и доход от банков или страховых компаний. Деньги можно потратить не только на образование, но и на жильё, либо передать родственнику (брату, сестре). При этом минимальный ежегодный взнос от родителей — от 12 до 24 МРП в зависимости от категории.

Горячее питание в школах

С 2023 года все ученики начальных классов и дети из уязвимых семей (5–11 классы) в государственных школах получают бесплатное горячее питание. В 2025 году этим охвачено уже 1,7 миллиона школьников.

С 2024 года питание получили и дети в частных школах (1–4 классы) — это более 25 тысяч учеников. Из местных бюджетов на это выделено свыше 12 миллиардов тенге.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый стандарт питания: меньше сахара и соли, больше овощей, цельнозерновых и белка. Ожидается снижение детского ожирения (до 15%), диабета II типа (до 20%) и других заболеваний.

Проект "Комфортная школа"

До конца 2025 года в стране построят 217 новых школ — от 300 до 2500 мест каждая. Уже к концу 2024 года сданы 105 объектов. Особое внимание — сельским регионам, где не хватает мест.

Новые школы строятся "под ключ": современные классы, спортзалы, лаборатории, адаптированная среда для детей с особыми потребностями. Внедряется цифровая платформа "Мансап компасы" для профориентации школьников.

Ранняя помощь детям с особенностями развития

В 12 регионах страны строятся крупные реабилитационные центры. Четыре уже открылись — в Семее, Таразе, Кентау и Уральске. В остальных идёт строительство.

С 1 апреля 2025 года в семи городах открылись дневные центры для детей с аутизмом и ментальными нарушениями. Ведётся работа над новым законом, который систематизирует помощь таким детям.

Также внедряется проект "Первые 1001 день" — скрининги, ранняя диагностика, создание регистра малышей для профилактики отклонений в развитии.

Безопасность

В апреле 2024 года принят закон, усиливающий наказания за насилие в семье. Запрещено примирение по делам о насилии над детьми, а за изнасилование малолетних предусмотрено пожизненное заключение.

Работает горячая линия 111, в школах — мобильные группы, за каждой школой закреплены сотрудники полиции. Введена отдельная статья за буллинг.

Пособия и адресная помощь

В стране выплачиваются 5 видов госуслуг из бюджета, 2 — из фонда соцстрахования. Пособия увеличены на 6,5%: при рождении первых трёх детей — 38 МРП (149 416 тенге), четвёртого и более — 63 МРП (247 716 тенге).

Выплачивается пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, а для многодетных матерей с "Күміс алқа" и "Алтын алқа" — пожизненные выплаты. Проект "Социальный кошелёк" помогает тратить средства адресной помощи целево: еда, лекарства, питание в школах.

Кружки, секции, развитие талантов

Через платформы Artsport.kz и Damubala.kz дети от 4 до 18 лет могут бесплатно заниматься вокалом, танцами, спортом, робототехникой и другим. В Астане работают "Дворовые клубы" — более 130 бесплатных секций.

Есть и более прикладные инициативы — 2500 кружков "Юный спасатель", кадетские классы, центры безопасности. Всё — для того, чтобы дети могли раскрыть себя и быть подготовленными к жизни.

Цифровые навыки с детства

В мае 2025 прошла первая Республиканская AI-олимпиада среди школьников. Лучшие из них поедут на Международную олимпиаду по ИИ в Пекине.

Осенью в Астане откроется первый в ЦА международный центр цифрового обучения "TUMO" — бесплатно, от 12 до 18 лет. Дополняют инициативу AI Movement, QazCoders и другие.

Также в Астане прошёл финал мирового чемпионата по спортивному программированию ICPC — Казахстан официально признал этот вид спорта приоритетным.

Программа "Дети Казахстана"

С 2026 года в стране начнёт действовать единая программа "Дети Казахстана", объединяющая все меры по защите прав детей. В её создании участвуют эксперты, депутаты, НПО и представители семей.

Программа станет основой устойчивой государственной политики с акцентом на равные возможности, защиту и поддержку каждого ребёнка.

Как МЧС обучает детей безопасности

Проект "Біртұтас тәрбие" охватил более 870 тыс. школьников. Проходят тренировки по эвакуации, занятия по безопасности на воде, оказанию первой помощи. В 2025 году 5 тыс. детей научились плавать, более 43 тыс. – прошли практику по спасению утопающих.

Параллельно обучают педагогов и вожатых детских лагерей. МЧС не просто учит, а воспитывает детей быть ответственными.

Культура

В стране 57 государственных театров, шесть — для детей. В 2024 году поставлено 13 141 спектакль, 7 337 из них — детские. Их посмотрели более 1,3 млн детей.

Проходят фестивали, как, например, "Ортеке" в Алматы. В праздники и каникулы доступ в театры для школьников — бесплатный. Всё это помогает формировать у детей вкус, патриотизм и нравственные ориентиры.

Казахстан выстраивает систему, где каждый ребёнок — в центре внимания: от безопасности и здоровья до образования и досуга. Государство создаёт целостную среду для счастливого и защищённого детства, помогая родителям и раскрывая потенциал новых поколений.