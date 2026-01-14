Каждый шестой запрос на убежище в Германии подается от младенцев, рожденных уже в стране, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD на русском.



В 2025 году число новых заявлений о предоставлении убежища в Германии сократилось более чем на 50%. Всего, по официальным данным, было подано 113 236 первичных заявок. Однако заметная часть из них пришлась не на людей, приехавших из-за границы, а на детей, которые родились уже в самой Германии.



Как следует из статистики Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, в прошлом году было подано 17 707 заявлений на убежище для новорожденных. Это 15,6% всех первичных заявок. Речь идет о детях, чьи родители все еще находятся в процессе рассмотрения своих миграционных дел, поэтому и для младенцев формально оформляется статус соискателей убежища.



В предыдущие годы доля таких заявлений колебалась, но в абсолютных цифрах часто была даже выше. Например, в 2021 году почти каждое пятое заявление касалось младенцев, а в 2020 году —каждое четвертое. При этом среди заявителей в 2025 году лидируют выходцы из Афганистана (21,1%), за ними следуют граждане Сирии (20,5%) и Турции (10,5%).