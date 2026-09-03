Каждый студент QAIRU создаст собственный AI-продукт

В новом университете искусственного интеллекта QAIRU студенты будут не только сдавать экзамены, но и ежегодно представлять результаты работы над собственными AI-проектами. Об особенностях академической модели рассказал первый проректор QAIRU Серик Омирбаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, перевод с курса на курс будет зависеть как от выполнения индивидуального учебного плана и результатов экзаменов, так и от работы студента над конкретным проектом в сфере искусственного интеллекта.

Предполагается, что направление своего проекта студент выберет уже на первом курсе и будет развивать его на протяжении трех лет обучения.

«Студент должен продемонстрировать свою работу над AI-проектом на первом году, на втором, третьем и так далее. Таким образом, за время обучения студенты будут осваивать не только теоретические знания, но и накапливать практический опыт создания AI-решений», – рассказал Серик Омирбаев.

Работа будет проходить поэтапно. На первом году студенту предстоит сформулировать проблему, определить целевую аудиторию, подобрать технологическое решение и создать MVP – минимально жизнеспособный прототип.

На втором году этот прототип необходимо будет развить до полноценного AI-сервиса. На третьем курсе студент должен создать готовый AI-продукт, который впоследствии станет основой его дипломного проекта.

При этом проекты разрешат выполнять не только индивидуально. Студенты смогут объединяться в команды по четыре-шесть человек и совместно работать над более сложными решениями.

Университет будет отслеживать прогресс на каждом этапе. Если студент столкнется с трудностями или начнет отставать, ему смогут оказать методическую и другую необходимую поддержку.

Еще одной особенностью станет интеграция студентов в экосистему Astana Hub. По словам первого проректора, это позволит им взаимодействовать с технологическими компаниями, получать обратную связь по своим разработкам и оценивать их востребованность на рынке.

В QAIRU рассчитывают, что благодаря такой модели выпускник будет выходить из университета не только с дипломом и теоретическими знаниями, но и с собственным портфолио, готовыми разработками и практическим опытом создания и продвижения AI-продуктов.