Министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства призвал граждан активнее требовать фискальные чеки при покупках. По его словам, это не просто формальность, а защита прав потребителей и один из ключевых инструментов борьбы с теневой экономикой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил Мади Такиев, в 2024 году было установлено, что 402 тысячи контрольно-кассовые машины или 39% от общего количества зарегистрированных ККМ не пробивали чеки. Кроме того, 16 755 ККМ при наличии поступлений по POS-терминалам и QR-оплатам также не обеспечили выдачу чеков.

"Выявлено около 260 тысяч налогоплательщиков, которые на протяжении месяца ежедневно пробивали лишь один чек либо фиксировали одинаковую сумму выручки", – отметил Мади Такиев.

В то же время министр отметил положительную динамику. В текущем году нарушения стали сокращаться – из 400 тысяч кассовых аппаратов начали пробивать чеки 70 тысяч предпринимателей, ранее уклонявшихся от этого. Работа с ними продолжается.