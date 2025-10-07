Каждый третий бизнес в Казахстане не пробивал чеки – Минфин
402 контрольно-кассовые машины не пробивали чеки.
Министр финансов Мади Такиев на заседании Правительства призвал граждан активнее требовать фискальные чеки при покупках. По его словам, это не просто формальность, а защита прав потребителей и один из ключевых инструментов борьбы с теневой экономикой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Как отметил Мади Такиев, в 2024 году было установлено, что 402 тысячи контрольно-кассовые машины или 39% от общего количества зарегистрированных ККМ не пробивали чеки. Кроме того, 16 755 ККМ при наличии поступлений по POS-терминалам и QR-оплатам также не обеспечили выдачу чеков.
"Выявлено около 260 тысяч налогоплательщиков, которые на протяжении месяца ежедневно пробивали лишь один чек либо фиксировали одинаковую сумму выручки", – отметил Мади Такиев.
В то же время министр отметил положительную динамику. В текущем году нарушения стали сокращаться – из 400 тысяч кассовых аппаратов начали пробивать чеки 70 тысяч предпринимателей, ранее уклонявшихся от этого. Работа с ними продолжается.
"Особое внимание следует обратить на повышение культуры наших граждан по требованию фискальных чеков от предпринимателей, поскольку это, в первую очередь, защита их потребительских прав", – подчеркнул глава Минфина.
