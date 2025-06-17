По данным ежегодного обследования предприятий, проведённого Бюро национальной статистики, на конец 2024 года в Казахстане насчитывалось 51,4 тыс. работающих пенсионеров. Из них почти треть — 31% — занята в сфере образования, передает BAQ.KZ.

Наибольшая концентрация таких сотрудников приходится на среднее образование, где работает 27,6 тыс. пенсионеров. При этом в начальном образовании их почти не встречается.

Второе место по числу работающих пенсионеров занимает здравоохранение — 26 тыс. человек или 16%. Замыкает тройку промышленность, где трудится 19,1 тыс. пенсионеров (12%). Эти три сферы являются крупнейшими по общему числу работников и формируют почти 60% занятых в выборке.

Однако с точки зрения доли пенсионеров от общего числа работников лидируют другие отрасли. На первом месте — категория "Предоставление прочих видов услуг", в основном включающая деятельность общественных объединений. Здесь пенсионеры составляют 11% от всех сотрудников (5,7 тыс. из 52 тыс.).

Также высокая концентрация отмечается в сфере операций с недвижимостью — 9,6% (2,1 тыс. человек) и в административном и вспомогательном обслуживании — 8% (10,9 тыс. человек).

Статистика составлена на основе списочной численности работников, включающей всех оформленных по трудовому договору сотрудников, включая временно отсутствующих. При этом обследование охватывает все предприятия, за исключением малых, занимающихся предпринимательской деятельностью.