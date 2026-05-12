КазМунайГаз обеспечил НПЗ в Румынии энергией и заработал $6 млн
Новая тепловая электростанция на НПЗ "Петромидия" в Румынии полностью покрыла потребности предприятия в электроэнергии и технологическом паре, передает BAQ.kz со ссылкой на КазМунайГаз.
У КазМунайГаз есть крупный нефтеперерабатывающий актив в Румынии - НПЗ Petromidia, который управляется дочерней компанией KMG International (бывшая Rompetrol).
Казахстанская компания вошла в этот проект в 2007 году, приобретя контрольный пакет акций Rompetrol Group, а позже увеличила долю участия. Сегодня KMG International владеет контрольными пакетами ключевых нефтеперерабатывающих активов, включая НПЗ "Петромидия" и "Вега", при участии румынской стороны в капитале отдельных предприятий.
Проще говоря, Казахстан не только добывает нефть, но и перерабатывает её за рубежом - в Румынии, где производит топливо и поставляет его на европейский рынок.
Теперь этот завод стал ещё более самостоятельным: новая тепловая электростанция полностью покрыла его потребности в электроэнергии и технологическом паре.
Что изменилось
Как сообщили в KMG International, когенерационная электростанция, введённая в эксплуатацию в начале 2026 года, за первые четыре месяца выработала около 180 тыс. МВт·ч электроэнергии и 300 тыс. тонн технологического пара.
Это позволило нефтеперерабатывающему заводу полностью перейти на собственную генерацию и отказаться от зависимости от внешних поставщиков энергии.
Преимущества станции
Собственная электростанция в Румынии помогает снизить операционные расходы и повысить надежность производственных процессов.
Кроме того, станция способна работать в автономном режиме при сбоях в энергосистеме, обеспечивая непрерывную работу предприятия.
Дополнительный доход
Избыточная электроэнергия была реализована в национальную энергосистему Румынии, что принесло около 6 млн долларов дохода всего за четыре месяца.
Это также позволило поддержать баланс энергоснабжения в регионе.
Технологии
Ключевым оборудованием станции стали две газовые турбины Siemens SGT-750, которые впервые используются в энергетическом секторе Румынии.
Каждая турбина вырабатывает около 39 МВт·ч электроэнергии, используя смесь природного газа и побочных газов нефтепереработки.
