КазМунайГаз обеспечил НПЗ в Румынии энергией и заработал $6 млн

Новая тепловая электростанция на НПЗ "Петромидия" в Румынии полностью покрыла потребности предприятия в электроэнергии и технологическом паре, передает BAQ.kz со ссылкой на КазМунайГаз.

У КазМунайГаз есть крупный нефтеперерабатывающий актив в Румынии - НПЗ Petromidia, который управляется дочерней компанией KMG International (бывшая Rompetrol).

Казахстанская компания вошла в этот проект в 2007 году, приобретя контрольный пакет акций Rompetrol Group, а позже увеличила долю участия. Сегодня KMG International владеет контрольными пакетами ключевых нефтеперерабатывающих активов, включая НПЗ "Петромидия" и "Вега", при участии румынской стороны в капитале отдельных предприятий.

Проще говоря, Казахстан не только добывает нефть, но и перерабатывает её за рубежом - в Румынии, где производит топливо и поставляет его на европейский рынок.

Теперь этот завод стал ещё более самостоятельным: новая тепловая электростанция полностью покрыла его потребности в электроэнергии и технологическом паре.

Что изменилось

Как сообщили в KMG International, когенерационная электростанция, введённая в эксплуатацию в начале 2026 года, за первые четыре месяца выработала около 180 тыс. МВт·ч электроэнергии и 300 тыс. тонн технологического пара.

Это позволило нефтеперерабатывающему заводу полностью перейти на собственную генерацию и отказаться от зависимости от внешних поставщиков энергии.

Преимущества станции

Собственная электростанция в Румынии помогает снизить операционные расходы и повысить надежность производственных процессов.

Кроме того, станция способна работать в автономном режиме при сбоях в энергосистеме, обеспечивая непрерывную работу предприятия.

Дополнительный доход

Избыточная электроэнергия была реализована в национальную энергосистему Румынии, что принесло около 6 млн долларов дохода всего за четыре месяца.

Это также позволило поддержать баланс энергоснабжения в регионе.

Технологии

Ключевым оборудованием станции стали две газовые турбины Siemens SGT-750, которые впервые используются в энергетическом секторе Румынии.

Каждая турбина вырабатывает около 39 МВт·ч электроэнергии, используя смесь природного газа и побочных газов нефтепереработки.