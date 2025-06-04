В Сети появилось видео, на котором взрослый обвивает вокруг шеи маленького мальчика кишку животного и тянет её до тех пор, пока она не порвётся. По словам пользователей Казнета, это традиционный обряд тiлашар, который проводят для детей, ещё не начавших говорить. Однако многие комментаторы выразили возмущение и обеспокоенность увиденным, передает BAQ.KZ.

Несмотря на шквал критики, нашлись и те, кто воспринял увиденное как часть живой традиции — причём не только в теории, но и в собственной практике.

"Я своей дочке тоже делала — в четыре года заговорила сразу и чётко. Сейчас ей 18, речь поставленная, как у оратора", — делится одна из пользовательниц, уверенная, что именно обряд помог преодолеть речевую задержку.

Другие вспоминали истории из семьи:

"Папа проводил этот обряд племяннику — не говорил до четырёх лет, потом вдруг начал. Не знаю, совпадение или нет".

Скептики в комментариях не скрывали иронии:

"То-то все казахи либо певучие, либо в айтыс всегда находят острые слова", — шутит один из подписчиков. "Что только не придумают, хотя у нас такого не было", — пишет другой.

Но если одни воспринимают "тілашар" как часть культурного кода, другие открыто выражают возмущение и опасения:

"Логопеда не пробовали?" "Что за дичь?" "Ужас". "Помыли бы сначала шею ребёнку". "Зачем такое выкладывать? Кто-то же может попробовать повторить, и, не зная, передавит артерию", — пишут обеспокоенные пользователи.

Между тем, сторонники обряда настаивают: всё происходит под присмотром взрослых, с благословением старших, в строго символической форме. На торжестве, как правило, присутствуют аксакалы — уважаемые старейшины рода, которые произносят добрые напутствия.

Ключевой момент — очищенная баранья кишка, обвиваемая вокруг шеи ребёнка, — символ "развязывания языка". Её слегка натягивают, пока она не порвётся, что воспринимается как знак будущей речевой свободы.

Затем ребёнка угощают особенными частями головы барана: языком — чтобы начал говорить, нёбом — чтобы стал искусным рассказчиком, глазами — чтобы был зорким и внимательным.

Согласно поверью, после такого ритуала малыш начинает говорить — и многие семьи искренне верят: дело не только в символах, но и в силе намерения.