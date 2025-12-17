10 декабря 2025 года Совет директоров АО "КазТрансОйл" принял решение о создании филиала Общества в Республике Польша, передает BAQ.KZ на пресс-службу компании.

Это первое представительство компании на территории Европейского Союза.

Открытие филиала нацелено на защиту интересов АО "КазТрансОйл" в Польше, а также на участие в организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств. Речь идёт в том числе о транзите через территорию Республики Беларусь и проведении учётных операций при приёме и сдаче казахстанской нефти на пункте "Адамова Застава" для последующих поставок в страны Европы.

Создание филиала имеет стратегическое значение в контексте обеспечения стабильных поставок казахстанской нефти в Германию, включая поставки на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. Проект реализуется в рамках приоритетных задач Общества и направлен на укрепление логистической инфраструктуры экспортных поставок.

Ожидается, что открытие филиала в Польше будет способствовать развитию международных альтернативных маршрутов транспортировки казахстанской нефти, повышению надёжности поставок и укреплению позиций Казахстана на мировом энергетическом рынке.