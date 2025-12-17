"КазТрансОйл" откроет первое представительство в Евросоюзе
КазТрансОйл выходит на европейский уровень.
10 декабря 2025 года Совет директоров АО "КазТрансОйл" принял решение о создании филиала Общества в Республике Польша, передает BAQ.KZ на пресс-службу компании.
Это первое представительство компании на территории Европейского Союза.
Открытие филиала нацелено на защиту интересов АО "КазТрансОйл" в Польше, а также на участие в организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств. Речь идёт в том числе о транзите через территорию Республики Беларусь и проведении учётных операций при приёме и сдаче казахстанской нефти на пункте "Адамова Застава" для последующих поставок в страны Европы.
Создание филиала имеет стратегическое значение в контексте обеспечения стабильных поставок казахстанской нефти в Германию, включая поставки на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. Проект реализуется в рамках приоритетных задач Общества и направлен на укрепление логистической инфраструктуры экспортных поставок.
Ожидается, что открытие филиала в Польше будет способствовать развитию международных альтернативных маршрутов транспортировки казахстанской нефти, повышению надёжности поставок и укреплению позиций Казахстана на мировом энергетическом рынке.
