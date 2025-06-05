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Казводхоз подал фермерам юга Казахстана рекордные объёмы воды

Южные аграрии получили более 2,5 млрд кубометров воды с начала сезона.

Сегодня, 12:02
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: Unsplash

С начала поливного сезона филиалы РГП "Казводхоз" обеспечили аграриев южных областей Казахстана более 2,5 млрд кубометров воды, передаёт BAQ.KZ. 

Наибольший объём — 1,3 млрд кубометров — поступил в Туркестанскую область, где орошено 276 тыс. га земель. В Кызылординской области водозабор составил 950 млн кубометров, орошено 105 тыс. га.

В других регионах:

  • Жамбылская область: 107 млн м³ воды, полив на 31 тыс. га;
  • Жетісу: 127 млн м³, полито 18 тыс. га, увлажнено дополнительно 11 тыс. га;
  • Большой Алматинский канал им. Д. Конаева: 33 млн м³ воды, полив 5 210 га.

Благодаря благоприятной погоде и ранней подаче воды аграрии Туркестанской области уже в апреле собрали первый урожай капусты, в мае — дынь, в июне — арбуза.

В 2024 году "Казводхоз" заключил 20 402 договора на подачу поливной воды. Воду получают только те хозяйства, которые оформили соответствующий договор.

Ведётся активная борьба с "теневым" рынком воды: в Туркестанской области обнаружены 24 незарегистрированные насосные установки. Ответственные лица привлечены к ответственности. Усилены меры контроля в рамках нового Водного кодекса, вступающего в силу с 10 июня.

Также обеспечивается международное водное сотрудничество:

  • По соглашению с Кыргызстаном в Казахстан поступит 180 млн м³ по реке Шу и 400 млн м³ по реке Талас.
  • Из Сырдарьи в Шардаринское водохранилище ожидается 3,7 млрд м³.
  • В рамках трёхстороннего графика (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан) через канал "Достык" в Казахстан поступит не менее 491 млн м³.

Для поддержания водной инфраструктуры:

  • Очищено 627 км каналов, отремонтировано 488 гидротехнических сооружений;
  • Поставлено 303 единицы техники из запланированных 757;

В 2024 году в южных регионах внедрено 130 тыс. га водосберегающих технологий, включая капельное орошение, дождевальные системы и лазерное выравнивание.

Субсидии:

  • Для фермеров, применяющих водосберегающие технологии, субсидии выросли до 85%;
  • Для остальных с 2026 года субсидии снизятся до 30–55%.

В планах:

  • В 2025 году в Туркестанской области откроются три завода по производству капельного оборудования;
  • В Таразе уже запущено производство систем капельного орошения;
  • В стране работают четыре завода по производству дождевальных машин и оборудования.

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