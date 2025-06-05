С начала поливного сезона филиалы РГП "Казводхоз" обеспечили аграриев южных областей Казахстана более 2,5 млрд кубометров воды, передаёт BAQ.KZ.

Наибольший объём — 1,3 млрд кубометров — поступил в Туркестанскую область, где орошено 276 тыс. га земель. В Кызылординской области водозабор составил 950 млн кубометров, орошено 105 тыс. га.

В других регионах:

Жамбылская область: 107 млн м³ воды, полив на 31 тыс. га;

Жетісу: 127 млн м³, полито 18 тыс. га, увлажнено дополнительно 11 тыс. га;

Большой Алматинский канал им. Д. Конаева: 33 млн м³ воды, полив 5 210 га.

Благодаря благоприятной погоде и ранней подаче воды аграрии Туркестанской области уже в апреле собрали первый урожай капусты, в мае — дынь, в июне — арбуза.

В 2024 году "Казводхоз" заключил 20 402 договора на подачу поливной воды. Воду получают только те хозяйства, которые оформили соответствующий договор.

Ведётся активная борьба с "теневым" рынком воды: в Туркестанской области обнаружены 24 незарегистрированные насосные установки. Ответственные лица привлечены к ответственности. Усилены меры контроля в рамках нового Водного кодекса, вступающего в силу с 10 июня.

Также обеспечивается международное водное сотрудничество:

По соглашению с Кыргызстаном в Казахстан поступит 180 млн м³ по реке Шу и 400 млн м³ по реке Талас.

Из Сырдарьи в Шардаринское водохранилище ожидается 3,7 млрд м³.

В рамках трёхстороннего графика (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан) через канал "Достык" в Казахстан поступит не менее 491 млн м³.

Для поддержания водной инфраструктуры:

Очищено 627 км каналов, отремонтировано 488 гидротехнических сооружений;

Поставлено 303 единицы техники из запланированных 757;

В 2024 году в южных регионах внедрено 130 тыс. га водосберегающих технологий, включая капельное орошение, дождевальные системы и лазерное выравнивание.

Субсидии:

Для фермеров, применяющих водосберегающие технологии, субсидии выросли до 85%;

Для остальных с 2026 года субсидии снизятся до 30–55%.

В планах: