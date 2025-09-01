Первого сентября в Карагандинской области распахнули двери три новые школы: две построены по национальному проекту "Келешек мектеп" в Балхаше и Караганде и одна – взамен аварийной в селе Талды Каркаралинского района, передаёт BAQ.KZ.

В новом учебном году за парты сядут 175 тысяч учеников, из них более 15 тысяч первоклассников и свыше 7 тысяч одиннадцатиклассников.

Школьников Балхаша с Днём знаний поздравил аким области Ермаганбет Булекпаев, отметив, что государство уделяет особое внимание образованию.

Ярким подтверждением этому стало торжественное открытие новой школы.

"1 сентября – это время генерации новых инициатив и поисков, отправная точка для свежих идей. Это время, когда в сердцах подрастающего поколения, которое вносит вклад в развитие страны, закладываются знания и воспитание. Дорогие ученики, учителя и родители! Сегодня для вас особенный день. Знания – бесценное духовное сокровище, основа науки и стержень развития государства. Желаю вам стремиться к новому и достигать значительных успехов. Уверен, что вы сможете применить свои знания на благо нашей страны и стать образованными, всесторонне развитыми гражданами. Пусть наша новая школа станет очагом, который воспитывает любовь к родной земле и питает детей знаниями!", - сказал аким области.

Общеобразовательная школа №12 построена в рамках национального проекта "Келешек мектеп". Она рассчитана на 900 учеников. Здесь созданы все условия для всестороннего развития детей и получения качественного образования.

Оборудованы интерактивные классы с мультимедийной техникой для эффективного усвоения материала, а также кабинеты робототехники, где ученики смогут знакомиться с технологиями настоящего и будущего.

Особенность школы – наличие современных STEM-лабораторий для изучения и практического применения знаний в области науки, технологий, инженерии и математики. На территории обустроены спортивные площадки, футбольное поле и игровые зоны для активного отдыха детей.

Новое учебное заведение решает проблему дефицита ученических мест в Балхаше, создавая современную и комфортную образовательную среду.

"Благодаря программе Президента в городе открывается новая школа. Все мы – учителя, родители и дети – этому очень рады. Она позволит разгрузить две переполненные школы. Все классы полностью укомплектованы учениками и педагогами. Есть педагоги-эксперты и педагоги-исследователи. В этом учебном году мы набрали пять первых классов – около 120 детей", - рассказывает и. о. директора школы Гульзада Манатаева.

В новом учебном году в 420 школах Карагандинской области будут обучаться более 175 тысяч детей. За лето проведена большая подготовительная работа.

Капитально отремонтировали 33 объекта образования, включая 30 школ, детский сад, колледж и Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Проведены текущие ремонты в 232 учреждениях образования.