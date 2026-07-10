Кем оказался мужчина в форме из скандального видео: Минобороны провело проверку

Казахстанца оштрафовали за распространение ложной информации о военной службе.

Мужчину привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации, которая могла дискредитировать воинскую службу.

Как сообщили в Министерстве обороны, основанием стала публикация от 26 июня в Telegram-канале. В материале мужчина, изображенный на видео, был представлен как военнослужащий Вооруженных сил Казахстана. При этом в публикации содержались утверждения, негативно влияющие на репутацию воинской службы.

В ходе проверки ведомство установило, что данный гражданин не является военнослужащим, не проходит военную службу и ранее не служил в Вооруженных силах или других воинских формированиях страны.

Материалы проверки передали в органы внутренних дел. По итогам рассмотрения гражданина привлекли к ответственности по части 2 статьи 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – за размещение и распространение ложной информации.

Ему назначили штраф в размере 20 МРП.

В Минобороны напомнили, что распространение недостоверных сведений, дискредитирующих воинскую службу и Вооруженные силы Казахстана, влечет ответственность в соответствии с законодательством.