Кем оказался мужчина в форме из скандального видео: Минобороны провело проверку
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Казахстанца оштрафовали за распространение ложной информации о военной службе.
Мужчину привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации, которая могла дискредитировать воинскую службу.
Как сообщили в Министерстве обороны, основанием стала публикация от 26 июня в Telegram-канале. В материале мужчина, изображенный на видео, был представлен как военнослужащий Вооруженных сил Казахстана. При этом в публикации содержались утверждения, негативно влияющие на репутацию воинской службы.
В ходе проверки ведомство установило, что данный гражданин не является военнослужащим, не проходит военную службу и ранее не служил в Вооруженных силах или других воинских формированиях страны.
Материалы проверки передали в органы внутренних дел. По итогам рассмотрения гражданина привлекли к ответственности по части 2 статьи 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – за размещение и распространение ложной информации.
Ему назначили штраф в размере 20 МРП.
В Минобороны напомнили, что распространение недостоверных сведений, дискредитирующих воинскую службу и Вооруженные силы Казахстана, влечет ответственность в соответствии с законодательством.
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