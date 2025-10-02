KEW-2025: Что ждет будущее казахстанской энергетики?
Сегодня, 15:32
45Фото: коллаж BAQ.KZ
Команда BAQ.kz освещает главные события XVI Евразийского форума KAZENERGY. Он проходит в Астане со 2 по 4 октября. В этом году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний. Наша съемочная группа работает в мобильной студии. Одним из первых ее гостей стал Рустам Журсунов, председатель Правления Ассоциации инвесторов Казахстана. В специальном выпуске программы "Важная тема" мы обсудим будущее энергетики.
