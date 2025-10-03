BAQ.KZ продолжает серию эксклюзивных интервью с ведущими экспертами международного форума KEW-2025. Гостем очередного выпуска стал Райан Чилкот — бывший журналист телеканалов Fox News, CNN и Bloomberg.

В беседе он рассказал, как энергетическая отрасль сегодня работает в условиях геополитики, перехода к ВИЭ и информационной перегрузки. Как лидеры компаний выстраивают доверие, адаптируют глобальные месседжи к локальному контексту, доносят сложные идеи о технологиях, климате и инвестициях до СМИ и инвесторов.