KEW-2025: Коммуникационные вызовы энергетики глазами экс-журналиста CNN
Сегодня, 19:40
83Фото: коллаж BAQ.KZ
BAQ.KZ продолжает серию эксклюзивных интервью с ведущими экспертами международного форума KEW-2025. Гостем очередного выпуска стал Райан Чилкот — бывший журналист телеканалов Fox News, CNN и Bloomberg.
В беседе он рассказал, как энергетическая отрасль сегодня работает в условиях геополитики, перехода к ВИЭ и информационной перегрузки. Как лидеры компаний выстраивают доверие, адаптируют глобальные месседжи к локальному контексту, доносят сложные идеи о технологиях, климате и инвестициях до СМИ и инвесторов.
