Принцесса Уэльская Кэтрин поделилась личными переживаниями о борьбе с онкологическим заболеванием и восстановлении после лечения. Её откровения войдут в документальный фильм «Heal» («Исцеление»), который готовит к показу BBC.

Рак действительно меняет человека. Он меняет твоё тело, но есть и гораздо более глубокая сторона — то, как диагноз меняет тебя изнутри, — говорит Кэтрин в первых кадрах фильма.

В документальной ленте покажут ранее не публиковавшиеся кадры, в том числе участие принцессы в начале этого года в испытании Three Peaks Challenge. Его участники за один день должны покорить три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Кэтрин также рассказывает о том, почему важно не проходить через тяжёлые жизненные испытания в одиночку.

В фильме появляются её близкие, в том числе супруг принц Уильям, а также другие люди, столкнувшиеся с онкологическими заболеваниями. В марте 2024 года принцесса сообщила, что у неё диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии. Какой именно вид заболевания у неё обнаружили, Кэтрин не раскрывала. В январе 2025 года она объявила о ремиссии.

После завершения лечения принцесса постепенно вернулась к исполнению королевских обязанностей. При этом она неоднократно говорила, что восстановление не заканчивается вместе с курсом терапии и сопровождается как хорошими, так и тяжёлыми днями. Отдельно в фильме Кэтрин рассказывает, что не стала звонить в символический колокол после лечения в лондонской больнице Royal Marsden. Эту традицию соблюдают пациенты, завершившие лечение.

В разговоре с братом Джеймсом Миддлтоном она отмечает, что, возможно, её собственным символическим «звонком» стал пройденный горный маршрут. Средства, полученные от международного показа документального фильма, направят в благотворительный фонд при больнице Royal Marsden.