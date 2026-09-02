КФФ рассматривает переход футбольных клубов в частную собственность

Казахстанский футбол ждут перемены. Среди направлений, которые сейчас обсуждает КФФ, коммерциализация отрасли, переход клубов в частную собственность и дальнейшее развитие женского и юношеского футбола. Планы реформ генеральный секретарь федерации Скотт Манн представил на встрече с Национальным Олимпийским комитетом, сообщает BAQ.KZ.

Разговор шел о том, как может меняться казахстанский футбол в ближайшие годы. В центре внимания оказались модель работы клубов, коммерциализация отрасли и развитие новых направлений.

От НОК во встрече участвовали генеральный секретарь Алимжан Акаев и директор Департамента спорта Бектур Киятбай. КФФ представляли Скотт Манн и советник генерального секретаря Амантай Байгали.

Футбольных менеджеров хотят подключить к обучению

Еще одной темой стала подготовка специалистов. Представители НОК рассказали об образовательных проектах и возможностях программы Olympic Solidarity.

Скотт Манн выразил заинтересованность в участии сотрудников и менеджеров КФФ в административных курсах, программах по гендерному равенству и женскому лидерству и других образовательных проектах НОК.

Федерации рассказали и о механизмах взаимодействия с Международным Олимпийским Комитетом, международными и национальными спортивными федерациями.

КФФ со своей стороны заявила о готовности поддерживать инициативы НОК и продолжать обмен опытом между организациями.

Одним из наиболее заметных направлений обсуждаемых реформ остается возможный переход футбольных клубов в частную собственность.