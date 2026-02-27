  • Главная
КГД предупредил о мошенниках: поддержка предоставляется только бесплатно

В КГД призвали налогоплательщиков быть внимательными и не передавать третьим лицам доступ к своим учетным записям.

Фото: Pixabay.com

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о распространении в мессенджерах недостоверной информации о якобы платных услугах по вопросам работы в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ), передает BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что официальная техническая поддержка ИС ЭСФ оказывается исключительно на безвозмездной основе. Любые предложения о платной помощи являются неофициальными и могут быть связаны с мошенническими схемами.

В КГД призвали налогоплательщиков быть внимательными и не передавать третьим лицам доступ к своим учетным записям, чтобы избежать неправомерного использования персональных данных.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК рекомендует пользоваться только официальными каналами связи, размещенными на интернет-портале органов государственных доходов.

Официальные контакты службы поддержки ИС ЭСФ:

Электронная почта: esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Телефон: +7 (7172) 72-51-61

