КГД предупредил о мошенниках: поддержка предоставляется только бесплатно
В КГД призвали налогоплательщиков быть внимательными и не передавать третьим лицам доступ к своим учетным записям.
Сегодня 2026, 22:08
172Фото: Pixabay.com
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о распространении в мессенджерах недостоверной информации о якобы платных услугах по вопросам работы в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ), передает BAQ.KZ.
В ведомстве подчеркнули, что официальная техническая поддержка ИС ЭСФ оказывается исключительно на безвозмездной основе. Любые предложения о платной помощи являются неофициальными и могут быть связаны с мошенническими схемами.
В КГД призвали налогоплательщиков быть внимательными и не передавать третьим лицам доступ к своим учетным записям, чтобы избежать неправомерного использования персональных данных.
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК рекомендует пользоваться только официальными каналами связи, размещенными на интернет-портале органов государственных доходов.
Официальные контакты службы поддержки ИС ЭСФ:
Электронная почта: esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Телефон: +7 (7172) 72-51-61
