Вечером 19 сентября в ряде европейских аэропортов произошёл масштабный сбой, вызванный кибератакой, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Из строя вышли автоматизированные системы регистрации пассажиров и багажа, что привело к задержкам и отменам рейсов. Наиболее серьёзно пострадали лондонский "Хитроу", брюссельский "Завентем" и "Берлин-Бранденбург". По данным сервиса FlightAware, в субботу задержаны сотни рейсов в разных странах.

Аэропорт "Хитроу" сообщил, что сбой связан с программным обеспечением компании Collins Aerospace, принадлежащей корпорации RTX. Под удар попала система Muse, которая обеспечивает совместное использование стоек регистрации и выходов на посадку различными авиакомпаниями.

Аналогичные сообщения о проблемах у поставщика систем опубликованы на сайтах аэропортов Берлина и Брюсселя. Там подтвердили, что переход на ручную регистрацию увеличил время ожидания пассажиров.