Кибератака вывела из строя холодильные системы супермаркетов в Риме
В нескольких магазинах испортились тонны продуктов, включая мясо, йогурты и свежую пасту.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Хакерская атака привела к сбоям в работе систем охлаждения нескольких супермаркетов в Риме и итальянской области Лацио. Из-за этого испортились тонны продуктов.
По данным издания Messaggero, кибератака затронула три магазина в Риме и еще один в районе города Сабаудия. В результате температура в морозильных камерах поднялась выше 50 градусов.
Наибольшие потери связаны с утилизацией йогуртов, свежей пасты, мясных изделий и других товаров. В одном из супермаркетов пришлось полностью освободить морозильные камеры от замороженной продукции.
Сотрудники торговых точек рассказали, что после отказа холодильного оборудования лед в морозильниках растаял, а продукты оказались в воде. Некоторые упаковки разбухли и лопнули, из-за чего их содержимое стало непригодным для использования.
Как сообщает Messaggero, последствия кибератаки затронули также магазины в других европейских странах.
Самое читаемое
- Новую школу на 120 ученических мест открыли в Кокшетау
- Двухэтажное кафе загорелось в Астане
- Города будущего: как Астана, Алматы и Шымкент готовятся к внедрению цифровых двойников
- Лишние 1,5 млрд тенге перечислили подрядчикам в Таразе
- США нанесли удары по Ирану в Ормузском проливе на фоне переговоров о прекращении войны