Кибератака вывела из строя холодильные системы супермаркетов в Риме

Хакерская атака привела к сбоям в работе систем охлаждения нескольких супермаркетов в Риме и итальянской области Лацио. Из-за этого испортились тонны продуктов.

По данным издания Messaggero, кибератака затронула три магазина в Риме и еще один в районе города Сабаудия. В результате температура в морозильных камерах поднялась выше 50 градусов.

Наибольшие потери связаны с утилизацией йогуртов, свежей пасты, мясных изделий и других товаров. В одном из супермаркетов пришлось полностью освободить морозильные камеры от замороженной продукции.

Сотрудники торговых точек рассказали, что после отказа холодильного оборудования лед в морозильниках растаял, а продукты оказались в воде. Некоторые упаковки разбухли и лопнули, из-за чего их содержимое стало непригодным для использования.

Как сообщает Messaggero, последствия кибератаки затронули также магазины в других европейских странах.