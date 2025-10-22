Министерство внутренних дел Казахстана совместно с российскими коллегами провело крупную международную спецоперацию по пресечению деятельности транснациональной преступной группы, передает BAQ.KZ.

Полицейские задержали в трех регионах России лиц, организовавших канал поставки и массовую активацию SIM-карт, которые использовались интернет-мошенниками для обмана граждан Казахстана и стран СНГ.

В ходе обысков у преступников изъяли 11 sim-box устройств, 3 ноутбука, 31 мобильный телефон, а также более 19 тысяч SIM-карт казахстанских и европейских операторов.

В памяти ноутбуков найдены "лог-файлы" с историей действий пользователей, где содержались данные об активированных абонентских номерах с начала 2023 года. Эти номера впоследствии использовались для совершения мошеннических звонков. Правоохранители уже выявили конкретные факты применения изъятых номеров в преступных схемах.

По делу задержаны четыре гражданина Российской Федерации. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются — полицейские устанавливают все обстоятельства и возможных соучастников.