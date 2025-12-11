9 декабря 2025 года Комитет национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры Казахстана совместно с Федеральной криминальной полицией Германии провёл оперативную спецоперацию, направленную на пресечение киберпреступной деятельности, передает BAQ.KZ.

В результате международного взаимодействия силовые структуры смогли выйти на злоумышленника, действовавшего из Казахстана.

В Алматинской области был задержан гражданин Казахстана, которого подозревают в незаконном доступе к банковским счетам и персональным данным граждан на территории Германии. По предварительным данным, нанесённый ущерб составляет несколько сотен тысяч евро. Следствие предполагает, что подозреваемый использовал специализированные компьютерные технологии для удалённого проникновения в информационные системы.

В результате обыска изъяты технические устройства хранения данных и иные вещественные доказательства.

Следственные мероприятия продолжаются.