Киберспортсмены сразятся на "Играх будущего" в Казахстане: названы сроки
Фиджитал-спорт в центре внимания.
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Казахстан готовится принять международный турнир "Игры будущего" в 2026 году. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Олжаса Бектенова с основателем Phygital International доктором Рене Фазелем и генеральным директором организации Нис Хаттом, передает BAQ.KZ.
На встрече было подчеркнуто значение фиджитал-спорта — нового формата, сочетающего физическую активность и цифровые технологии.
По словам министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, подготовка к турниру идет в соответствии с утверждённым планом.
Факты:
- В Казахстане более 1,5 млн человек активно занимаются киберспортом.
- Турнир "Игры будущего" станет важным шагом в развитии фиджитал-культуры и вовлечения молодежи.
- Проведение такого события в Астане укрепит имидж страны как цифрового и спортивного хаба.
Казахстан и Phygital International подтвердили намерение углубить сотрудничество в развитии нового спортивного направления.
Phygital International — международная организация, работающая в партнёрстве с Всемирным сообществом Phygital (WPC), охватывающим 98 стран. WPC занимается стандартизацией фиджитал-дисциплин и организацией турниров по всему миру.
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