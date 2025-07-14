Казахстан готовится принять международный турнир "Игры будущего" в 2026 году. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Олжаса Бектенова с основателем Phygital International доктором Рене Фазелем и генеральным директором организации Нис Хаттом, передает BAQ.KZ.

На встрече было подчеркнуто значение фиджитал-спорта — нового формата, сочетающего физическую активность и цифровые технологии.

По словам министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, подготовка к турниру идет в соответствии с утверждённым планом.

Факты:

В Казахстане более 1,5 млн человек активно занимаются киберспортом.

Турнир "Игры будущего" станет важным шагом в развитии фиджитал-культуры и вовлечения молодежи.

Проведение такого события в Астане укрепит имидж страны как цифрового и спортивного хаба.

Казахстан и Phygital International подтвердили намерение углубить сотрудничество в развитии нового спортивного направления.

Phygital International — международная организация, работающая в партнёрстве с Всемирным сообществом Phygital (WPC), охватывающим 98 стран. WPC занимается стандартизацией фиджитал-дисциплин и организацией турниров по всему миру.