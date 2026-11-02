Какие условия необходимы для развития бизнеса: депутат назвал главную проблему предпринимателей

Депутат Курултая Нуржан Ниязалиев прокомментировал вопросы развития среднего бизнеса, поднятые в Послании Президента.

По словам депутата, поручение Главы государства создать равные возможности для предпринимателей, особенно представителей малого и среднего бизнеса, и обеспечить условия для справедливой конкуренции играет важную роль в укреплении национальной экономики. Защита бизнеса является одним из ключевых условий обеспечения экономической независимости страны.

Нуржан Ниязалиев считает, что развитие предпринимательства зависит не только от способностей и финансовых возможностей самого бизнесмена. Успех во многом определяется условиями, в которых он работает, защитой права собственности и возможностью свободного выхода на рынок.

«Если предприниматель сталкивается с необоснованными требованиями, не может вывести произведённую продукцию на рынок или не уверен в защите своей собственности, как он сможет расширять бизнес? Поэтому наряду с требованиями к самому предпринимателю необходимо создавать условия для его свободной деятельности», – отметил депутат.

По его словам, поручение Президента разработать отдельный план по развитию среднего бизнеса направлено на системное решение этих вопросов. При этом финансирование, модернизация производства и сбыт продукции должны рассматриваться во взаимосвязи. Недостаточно просто выделить предпринимателю средства на приобретение нового оборудования. Необходимо также учитывать возможности реализации продукции, произведённой с его использованием.

Депутат отметил, что в предвыборной программе партии «Әділет» поставлена цель довести долю среднего бизнеса в экономике до 20%. Достижение этого показателя позволит предпринимателям расширять производство, создавать новые рабочие места и увеличивать объёмы отечественной продукции.