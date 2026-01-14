Кинотеатры забирают до половины кассы с фильмов на госбюджете — Бейсенбаев требует вмешательства
Казахстанский кинорынок находится под контролем нескольких крупных сетей кинотеатров, которые забирают до 50% кассовой выручки с первых дней проката, даже если фильм снят на государственные деньги, передает BAQ.KZ.
По мнению депутата Елнура Бейсенбаева, это создает угрозу для развития национального кино и культурного воспитания молодежи.
"Такой подход душит казахстанский кинобизнес. Фильму нужно собрать кассу в три раза превышающую бюджет, чтобы выйти в "ноль". Кинотеатры зарабатывают намного больше, чем создатели фильмов, а монополисты диктуют условия всей индустрии", — отметил Бейсенбаев в депутатском запросе.
Депутат привел конкретный пример: фильм "QAITADAN", снятый на государственные средства (190 миллионов тенге), собрал в прокате чуть более одного миллиарда, из которых кинотеатры забрали 550 миллионов.
Подобная ситуация, как отмечает он, препятствует созданию серьезных исторических и культурных фильмов и ограничивает разнообразие контента в стране. Он отметил, что контроль над рынком сосредоточен в руках нескольких крупных сетей: Kinopark и Kinoplexx до 40% всех залов страны, а Chaplin и Cinemax контроль в мегаполисах.
Депутат предложил:
1. Проверить договоры между кинотеатрами, прокатчиками и киностудиями;
2. Организовать комплексную проверку кинотеатров на предмет необоснованного получения прибыли с использованием доминирующего положения;
3. Внедрить справедливую систему распределения прибыли, аналогичную зарубежной практике, где студия получает большую часть сборов в первые недели проката.
Мажилсмен подчеркнул, что только такие меры помогут обеспечить честную конкуренцию и поддержку казахстанских кинопроектов.
