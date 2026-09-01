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Кирпичи с крыши аварийного дома в Астане могут упасть в любой момент

Что делают жители, чтобы прохожие не пострадали?

1 Сентября 2026, 18:03
АВТОР
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BAQ.kz 1 Сентября 2026, 18:03
1 Сентября 2026, 18:03
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Фото: BAQ.kz

В новом выпуске программы «Это вам не Лондон» вы побываете в депрессивной пятиэтажке, которая расположилась на окраине Астаны. Решетки на окнах. Надписи на стенах. Неровный пол. И подвал, в который практически невозможно попасть, так как здание дало крен. Увы, для обитателей здешних квартир такая жизнь уже стала нормой. Приглашаем вас внутрь здания. 

 

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