Кирпичи с крыши аварийного дома в Астане могут упасть в любой момент
Что делают жители, чтобы прохожие не пострадали?
1 Сентября 2026, 18:03
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1 Сентября 2026, 18:031 Сентября 2026, 18:03
102Фото: BAQ.kz
В новом выпуске программы «Это вам не Лондон» вы побываете в депрессивной пятиэтажке, которая расположилась на окраине Астаны. Решетки на окнах. Надписи на стенах. Неровный пол. И подвал, в который практически невозможно попасть, так как здание дало крен. Увы, для обитателей здешних квартир такая жизнь уже стала нормой. Приглашаем вас внутрь здания.
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