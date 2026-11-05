«Китана» против стереотипов: впервые девушка стала бойцом спецотряда «Бүркіт»

Она привыкла побеждать на татами, ринге и международных соревнованиях. Теперь перед ней испытание другого уровня — служба в одном из самых известных спецподразделений Казахстана. Кымбат с позывным «Китана» стала первой женщиной, принятой в боевой состав специального отряда «Бүркіт» Национальной гвардии МВД РК.

Путь в спецподразделение для нее начался с международных соревнований SWAT Challenge в Дубае. Там Кымбат выступала в составе казахстанской женской команды «Томирис». Спортсменки заняли первое место среди женских команд, а в общем зачете расположились на 18-й строчке, опередив несколько мужских коллективов.

Особенно Кымбат проявила себя в стрельбе. Меткость участницы обратила на себя внимание бойцов «Бүркіта». После соревнований ей предложили присоединиться к отряду. Она согласилась и вошла в историю подразделения как первая женщина-боец.

За плечами «Китаны» — внушительный спортивный багаж. Она шесть раз становилась чемпионкой Казахстана по рукопашному бою, завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира, становилась призером Кубка мира, чемпионатов Европы и Азии.

Не менее впечатляющие результаты у нее в других дисциплинах. В джиу-джитсу Кымбат трижды выигрывала чемпионаты мира и Азии, дважды становилась чемпионкой Европы. В ММА завоевала титулы чемпионки Казахстана и Азии, а в боевом самбо стала чемпионкой страны и бронзовым призером мирового первенства.

На Всемирных полицейских играх спортсменка также поднялась на пьедестал: завоевала золото по дзюдо и серебро по джиу-джитсу. Она имеет звания мастера спорта международного класса по рукопашному бою и джиу-джитсу, а также мастера спорта по самбо и ММА.

Однако спортивные титулы — еще не последняя вершина. Теперь главная цель Кымбат — пройти испытание на краповый берет. Это серьезная проверка физической выносливости, силы и психологической устойчивости.

Если «Китана» справится с испытанием, она станет первой женщиной в истории Национальной гвардии Казахстана, получившей право носить краповый берет. И тогда в ее послужном списке появится достижение, которое пока не покорялось ни одной военнослужащей ведомства.