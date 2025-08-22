Правительство Казахстана предложило к утверждению Соглашение о технико-экономическом сотрудничестве с КНР. Документ разработан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает BAQ.KZ.

Проект опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, Китай предоставит безвозмездный грант в размере 100 млн юаней (около 7,5 млрд тенге). Средства будут направлены на развитие космической отрасли Казахстана.

Кроме того, соглашение предполагает привлечение дополнительных инвестиций для повышения конкурентоспособности, улучшения инвестиционного климата и наращивания научно-технического и производственного потенциала страны.

Публичное обсуждение проекта продлится до 24 августа текущего года.