Китай инвестировал в Казахстан 27 млрд долларов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Китай вложил в экономику Казахстана 27 миллиардов долларов. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, передает BAQ.KZ.
Как подчеркнул Президент Казахстана, поступательный характер имеет и инвестиционное взаимодействие двух стран.
"Китай уже вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес, которому также уделяется большое внимание. С Председателем КНР, моим дорогим другом Си Цзиньпином мы постоянно работаем над углублением казахско-китайского многопланового сотрудничества. Мне и делегации Казахстана во время официального визита был оказан теплый прием. Считаю, что переговоры с Председателем Си Цзиньпином прошли успешно и плодотворно. Их итоги достойны самой высокой оценки. Абсолютно уверен в светлом будущем наших отношений. В связи с этим я выразил Председателю Си Цзиньпину искреннюю благодарность за значительный личный вклад в укрепление казахско-китайских связей", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
"Хочу отметить, что Казахстан динамично развивается. Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии. Экономика страны показывает ежегодный уверенный рост. Ожидается, что к концу года ВВП превысит 300 миллиардов долларов. Во многом это результат диверсификации экономики, улучшения инвестиционного климата и других комплексных мер. Это достигнуто в том числе благодаря успешному сотрудничеству с Китаем. В Казахстане проводится большая работа по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов. Мы внедряем Национальную цифровую инвестиционную платформу и создали Инвестиционный штаб, который оперативно решает возникающие вопросы и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. В июне этого года во время визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан было подписано Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безвизовый режим между двумя странами также существенно способствует расширению деловых связей. Действительно, наше стратегическое партнерство обладает огромным потенциалом, который необходимо использовать в полной мере", – подчеркнул Президент.
Самое читаемое
- 1 сентября в разных странах: как отмечают День знаний
- Казахстанских учёных наградили в Японии за исследования в области атомной энергетики
- Александр Бублик сотворил сенсацию на US Open и пробился в четвёртый круг
- Сборная Уэльса огласила состав на матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2026
- В аэропорту Астаны временно закроют взлётно-посадочную полосу