  • 2 Сентября, 09:36
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Китай инвестировал в Казахстан 27 млрд долларов

Сегодня, 09:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
53
Фото: Акорда

Китай вложил в экономику Казахстана 27 миллиардов долларов. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, передает BAQ.KZ.

Как подчеркнул Президент Казахстана, поступательный характер имеет и инвестиционное взаимодействие двух стран.

"Китай уже вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес, которому также уделяется большое внимание. С Председателем КНР, моим дорогим другом Си Цзиньпином мы постоянно работаем над углублением казахско-китайского многопланового сотрудничества. Мне и делегации Казахстана во время официального визита был оказан теплый прием. Считаю, что переговоры с Председателем Си Цзиньпином прошли успешно и плодотворно. Их итоги достойны самой высокой оценки. Абсолютно уверен в светлом будущем наших отношений. В связи с этим я выразил Председателю Си Цзиньпину искреннюю благодарность за значительный личный вклад в укрепление казахско-китайских связей", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что данное заседание будет всецело содействовать дальнейшему расширению связей между бизнес-сообществами наших стран.
"Хочу отметить, что Казахстан динамично развивается. Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии. Экономика страны показывает ежегодный уверенный рост. Ожидается, что к концу года ВВП превысит 300 миллиардов долларов. Во многом это результат диверсификации экономики, улучшения инвестиционного климата и других комплексных мер. Это достигнуто в том числе благодаря успешному сотрудничеству с Китаем. В Казахстане проводится большая работа по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов. Мы внедряем Национальную цифровую инвестиционную платформу и создали Инвестиционный штаб, который оперативно решает возникающие вопросы и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. В июне этого года во время визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан было подписано Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безвизовый режим между двумя странами также существенно способствует расширению деловых связей. Действительно, наше стратегическое партнерство обладает огромным потенциалом, который необходимо использовать в полной мере", – подчеркнул Президент.

Самое читаемое

Наверх