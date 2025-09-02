Китай вложил в экономику Казахстана 27 миллиардов долларов. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, передает BAQ.KZ.

Как подчеркнул Президент Казахстана, поступательный характер имеет и инвестиционное взаимодействие двух стран.

"Китай уже вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес, которому также уделяется большое внимание. С Председателем КНР, моим дорогим другом Си Цзиньпином мы постоянно работаем над углублением казахско-китайского многопланового сотрудничества. Мне и делегации Казахстана во время официального визита был оказан теплый прием. Считаю, что переговоры с Председателем Си Цзиньпином прошли успешно и плодотворно. Их итоги достойны самой высокой оценки. Абсолютно уверен в светлом будущем наших отношений. В связи с этим я выразил Председателю Си Цзиньпину искреннюю благодарность за значительный личный вклад в укрепление казахско-китайских связей", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что данное заседание будет всецело содействовать дальнейшему расширению связей между бизнес-сообществами наших стран.