Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с президентом компании China Energy Цяо Сюбином. Стороны подтвердили планы по реализации двух крупных проектов в сфере возобновляемой энергетики на общую сумму более 1 миллиарда долларов США, передает BAQ.KZ.

Согласно достигнутым договоренностям, китайская компания построит солнечную электростанцию мощностью 300 МВт в Туркестанской области и ветровую электростанцию на 500 МВт в Карагандинской области. Эти проекты станут практической реализацией межправительственного соглашения по ВИЭ, подписанного на полях климатической конференции COP-29.

Кроме того, обсуждалась реализация совместного с АО "Казахтелеком" проекта по строительству Центра обработки данных (ЦОД), который будет полностью обеспечен энергией из возобновляемых источников. Этот проект объединяет два стратегических направления развития Казахстана — "зеленую" энергетику и цифровую трансформацию.

"Партнерство с China Energy — это пример успешного инвестиционного сотрудничества, которое приносит в Казахстан не только капитал, но и передовые технологии. Проекты в Туркестанской и Карагандинской областях — наш общий вклад в достижение углеродной нейтральности. Министерство окажет всестороннюю поддержку для своевременной реализации всех договоренностей", — подчеркнул министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства, открывающего новые возможности для сотрудничества в энергетике, цифровизации и инновациях.