По состоянию на 1 декабря 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана трудовую деятельность осуществляют 14 103 иностранных гражданина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Среди выданных разрешений на привлечение иностранной рабочей силы 537 приходятся на руководителей и их заместителей, что соответствует первой категории. Еще 2 244 разрешения оформлены для руководителей структурных подразделений второй категории. Основная часть привлеченных иностранных работников относится к третьей и четвертой категориям — специалистам и квалифицированным рабочим. Их численность составляет 3 784 и 1 271 человек соответственно. Кроме того, на сезонные работы привлечены 2 299 иностранных граждан, а в рамках корпоративного перевода в стране работают 3 970 человек.

В настоящее время в Казахстане насчитывается 1 817 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. У них занято более 334,4 тысячи граждан Казахстана, что составляет 96 процентов от общей численности работников.

Наибольшее количество иностранных работников задействовано в строительстве, где трудятся 4 993 человека. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве работают 2 316 иностранных граждан. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров заняты 1 235 человек, в обрабатывающей промышленности — 1 155 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов остаются Китай, откуда прибыли 5 604 человека, Узбекистан — 2 110 человек, Турция — 1 036 человек и Индия — 943 человека.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была определена на уровне 0,2 процента от численности рабочей силы в республике, или 14,8 тысячи единиц. С марта текущего года, с учетом заявок местных исполнительных органов, приказом министра она была увеличена до 16,5 тысячи единиц.

С августа 2025 года, в связи с расширением перечня профессий для сезонных иностранных работников, общая квота была повышена до 0,25 процента от численности рабочей силы, что соответствует 19,4 тысячи единиц. Вместе с тем на сегодняшний день, с учетом потребностей регионов, объем квоты сокращен до 16,7 тысячи единиц.