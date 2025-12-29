Восточное командование Народно-освободительной армии Китая 29 декабря приступило к проведению совместных военных учений под кодовым названием "Справедливая миссия – 2025", передает BAQ.KZ со ссылкой на заявление Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Об этом сообщил официальный представитель командования старший полковник Ши И.

По его словам, в маневрах задействованы подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск Восточного командования Народно-освободительной армии Китая. Учения проходят в районе Тайваньского пролива, а также в акваториях и воздушном пространстве к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от острова Тайвань.

В ходе учений отрабатываются задачи морского и воздушного боевого дежурства, совместного завоевания комплексного превосходства, блокирования ключевых портов и районов, а также многоуровневого сдерживания за пределами островной зоны. Корабли и авиация действуют с разных направлений, приближаясь к острову, а соединения различных родов войск проводят согласованные ударные действия.

Как подчеркнул представитель командования, цель маневров заключается в проверке реальных возможностей объединенной боевой готовности войск в рамках совместных операций. Учения названы предупреждением силам, выступающим за "независимость Тайваня", а также внешним силам, и рассматриваются как необходимые меры по защите государственного суверенитета и сохранению территориальной целостности Китая.