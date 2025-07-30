В попытке остановить стремительное старение населения и поддержать рождаемость, власти Китая запустили новую финансовую инициативу: ежегодная выплата в размере 500 долларов (3600 юаней) будет предоставляться на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Financial Times.

Программа охватывает семьи, в которых дети родились с 2022 по 2024 год. По оценкам, мера затронет более 20 миллионов домохозяйств по всей стране. Это — часть масштабной государственной стратегии по борьбе с нарастающим демографическим кризисом, о котором ранее предупреждали аналитики.

Сами по себе эти выплаты вряд ли заметно повлияют на рождаемость или потребительскую активность в краткосрочной перспективе. Однако они символизируют важный сдвиг в политике прямой поддержки домохозяйств и могут стать фундаментом для более серьёзных бюджетных вливаний в будущем, — отмечает экономист Capital Economics Зичунь Хуан.

Кризис уже обозначился: ещё в конце 2024 года The Wall Street Journal писала, что Китай может столкнуться с резким демографическим спадом к 2035 году. Особенно остро проблема ощущается в стареющем промышленном городе Фушунь, где численность молодёжи стремительно сокращается, а доля пожилого населения растёт. На фоне тревожной статистики Пекин активизировал меры стимулирования рождаемости. Одиноких граждан призывают вступать в брак, а семьи с детьми — обзванивают, интересуясь их планами на будущее пополнение. Женщин приглашают на обследования в женские консультации, а многодетным семьям предлагают специальные выплаты и пособия.

Китай, который десятилетиями сдерживал рост населения политикой "одного ребёнка", теперь столкнулся с последствиями собственного курса — и отчаянно пытается переломить тренд.